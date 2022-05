RC Lens – Mercato : le MHSC vise des ex de l'ASSE et de Rennes ainsi qu'un Bordelais en plus de Banza !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Vendredi soir, dans l'émission « 100% Paillade » sur France Bleu Hérault, Bertrand Queneutte a fait quelques révélations sur le Mercato offensif de Montpellier et plus particulièrement sur le dossier de l'attaquant.

Confirmant l'intérêt du club héraultais pour Simon Banza (RC Lens), de retour d'un prêt réussi à Famalicão (D1 portugaise), l'intéressé a assuré que l'attaquant de 25 ans n'était pas forcément le choix n°1 du MHSC.

S'il a démenti la piste menant à Stéphane Bahoken (SCO Angers), le journaliste a ouvert quatre autres pistes : Jordan Siebatcheu (Young Boys de Berne, ex-Stade Rennais), Makhtar Gueye (Ostende, ex-ASSE), Ui-Jo Hwang (Girondins de Bordeaux) et Jean-David Beauguel (Viktoria Plzen). Point communs des cinq attaquants visés par Montpellier : ils ont tous inscrit au moins 10 buts cette saison avec leurs équipes respectives...

Les pistes de Montpellier en attaque

Simon Banza (RC Lens) n'est pas la seule piste offensive de Montpellier cet été. Quatre autres noms circulent et parmi eux plusieurs anciens de Ligue 1 (Makhtar Gueye et Jordan Siebatcheu notamment) et le coréen Hwang (Girondins).