RC Lens – Mercato : le Racing a déjà dit non à un buteur du Stade de Reims

En quête de renforts au mercato, l’ancien staff technique du RC Lens a pourtant laissé filer un certain Boulaye Dia (Stade de Reims, 23 ans).

Franck Haise est conscient que l’effectif actuel du RC Lens sera sans doute trop juste pour exister en Ligue 1 la saison prochaine. L’entraîneur du club artésien sait donc aussi qu’il faut réaliser quelques coups bien sentis au cours du prochain mercato afin de renforcer une équipe qui a déjà très envie de perdurer dans l’élite après plusieurs années au purgatoire.

En ce sens, le club artésien aurait pu avoir le nez creux lorsqu’un intérêt pour Boulaye Dia (23 ans) aurait pu s’opérer dans un passé récent. Mohamed Toubache-Ter, bien renseigné sur le marché des transferts, a récemment confié que le RC Lens avait en effet refusé de miser sur le buteur du Stade de Reims !

Le RC Lens de Sikora n’était pas intéressé par Dia !

À l’époque, Éric Sikora était encore sur le banc des Sang et Or, lorsqu’Éric Roy en était le directeur sportif. Ce dernier avait eu Dia au téléphone, mais le coach du RC Lens n’avait pas daigné donné suite au dossier. Depuis, le Rémois est courtisé par l’OM et le Stade Rennais, soit deux équipes qui disputeront la prochaine Ligue des champions…