RC Lens – Mercato : le RC Strasbourg se place pour N’Doram

Très courtisé en vue du mercato estival, le milieu de terrain de l’AS Monaco Kevin N’Doram (24 ans) intéresse notamment le RC Lens et le RC Strasbourg.

Le RC Lens voit la concurrence débarquer en escadrille sur la piste Kevin N’Doram. Prêté cette saison au FC Metz par l’AS Monaco, le milieu de 24 ans va quitter le club du Rocher après un exercice solide en Lorraine, où il est apparu à 22 reprises.

En France, Foot Mercato rappelle que le RC Lens est à l’affût et ajoute que le SCO d’Angers, mais aussi le RC Strasbourg et bien sûr le FC Metz lui ont transmis une proposition salariale. Si les Grenats possèdent les faveurs du joueur, un club étranger tente de rafler la mise. En effet, Wolsburg serait également entré dans la course pour s’attacher les services de N’Doram, qui attend désormais une offre de la part du club allemand pour pouvoir trancher sur son avenir.

N’Doram attend l’offre chiffrée de Wolsburg pour trancher

« L’AS Monaco, qui doit dégraisser un effectif pléthorique, a reçu des propositions se rapprochant de ses exigences, à savoir 5 M€. Le FC Metz, le RC Lens et le SCO d’Angers ont notamment dégainé une offre pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2023. Les Monégasques ont donc l’embarras du choix », conclut FM. Le RC Strasbourg, qui attend trois recrues au mercato, semble déjà décroché sur ce dossier.