RC Lens - Mercato : le Stade Rennais a tenté de détourner une recrue phare des Sang et Or !

Il s’agit sans doute d’un des coups les plus sous-cotés du mercato qui vient de s’achever : Seko Fofana. Si le milieu du RC Lens n’est pas encore reconnu à sa juste valeur, c’est sans doute parce que le RC Lens cartonne déjà sans lui et surtout qu’il n’a disputé que 27 minutes cette saison.

L’ancien joueur de l’Udinese est en effet miné par une blessure récurrente aux ischios-jambiers l’empêche de donner sa pleine mesure sur le rectangle vert. À l’infirmerie avant un éventuel retour pour le derby contre le LOSC après la trêve internationale, Fofana en intrigue certains pour son choix de carrière.

Fofana a préféré le RC Lens au Stade Rennais

Comment ce joueur promis à intégrer la crème du football européen a-t-il pu débarquer chez le promu lensois ? Selon La Voix du Nord, l’idée vient en fait de Jospeh Ougourlian himself, qui a poussé pour recruter un nom pour incarner le renouveau des Sang et Or. La mayonnaise a pris dès l’instant où le nom du RC Lens lui a été soufflé par son agent, qui avait pourtant des intérêts du Hertha Berlin, d’Everton ou encore du Milan AC. Sans compter le Stade Rennais.

« Lorsque la rumeur enfle en France de la possible arrivée du Franco-Ivoirien, d’autres cylindrées françaises, plus armées sur le plan financier, se ruent pour tenter d’arracher sa venue, précise le quotidien régional. Rennes fait le forcing. Trop tard pour les Bretons. Lens valide un transfert pour 8,5 millions d’indemnité fixe, plus 1,5 d’indemnité variable (notamment en cas de maintien en L1). Sur cette somme, seulement 2 millions seront à verser à Udinese dès cette saison. »