RC Lens - Mercato : une pépite du LOSC a snobé le Racing et déterre la hache de guerre !

Tout le monde ne connaît pas encore Lucas Chevalier. À 18 ans, le gardien du LOSC est pourtant déjà considéré comme un futur grand par Christophe Galtier.

« C’est un jeune garçon très bien structuré sur un plan mental. Il a, à la fois de la personnalité mais est aussi beaucoup à l’écoute, explique le coach des Dogues dans des propos relayés par Le Petit Lillois. Il a un potentiel énorme, c’est un gardien moderne qui, en 10 mois, a vraiment évolué et j’y apporte beaucoup d’importance, je le regarde beaucoup. Notre préparateur des gardiens fait tout pour le développer. Il est au contact d’un gardien international qu’est Mike Maignan. Il dégage à la fois le profil du gardien moderne et une tête bien remplie et ça, c’est important. »

« Je ne pourrai jamais jouer pour Lens, ce n’est pas possible »

Avoir une tête bien remplie semble donner le droit à Chevalier de déterrer la hache de guerre avec le RC Lens, qu’il a déjà éconduit dans le passé. « Depuis tout jeune, j’ai toujours été pour le LOSC, a confié le portier de 18 ans à la chaîne Téléfoot. Lens s’était manifesté pour me recruter mais au final j’ai choisi le LOSC car c’est le club que je préfère dans le Nord tout simplement. Je ne pourrai jamais jouer pour Lens, ce n’est pas possible. »