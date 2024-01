RC Lens - Mercato : une piste commune avec l'OM pour le poste de piston gauche

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Ce mercredi, les médias portugais annoncent un duel Lens-OM pour un remplaçant du Benfica Lisbonne. Ce remplaçant a pour nom David Jurasek, latéral gauche pouvant également jouer en piston. Le Tchèque de 23 ans ne joue quasiment plus chez les Aigles, où l'entraîneur, Roger Schmidt, a replacé à son poste le milieu norvégien Fredrik Aursnes. Un départ est souhaité aussi bien par le joueur que par le SLB.

Benfica d'accord pour un prêt avec option d'achat

Selon la presse lusitanienne, l'OM comme le RC Lens le voudraient en prêt pour six mois. Les Phocéens parce que le Brésilien Renan Lodi n'apporte aucun gage de sécurité au niveau défensif, les Sang et Or parce que Deiver Machado est out jusqu'en février et que Massadio Haïdara va disputer la CAN. O Jogo précise que le Benfica acceptera le principe d'un prêt seulement s'il est assorti d'une option d'achat pour ce joueur recruté 14 M€ l'été dernier. Ekrem Konur ajoute qu'un club italien est également intéressé par ses services.

