RC Lens – Mercato : verrouillé au PSG, Arnaud Kalimuendo provoque un premier départ

De retour d'un prêt concluant au RC Lens l'an dernier (8 buts et 6 passes décisives), Arnaud Kalimuendo (19 ans) a montré qu'il pouvait être un Super sub efficace pour le PSG. Si les Sang et Or voulaient prolonger son prêt, Paris a préféré payer une petite compensation pour rapatrier son jeune attaquant.

Comme le rapporte le journaliste de RMC Loïc Tanzi, Leonardo recale pour l'instant toutes les sollicitations concernant Arnaud Kalimuendo. En difficulté pour obtenir un nouveau prêt de Moise Kean en provenance d'Everton, le directeur sportif francilien garde sous le coude cette option, préférant ouvrir la porte à d'autres jeunes.

Toujours selon le spécialiste Mercato de la radio, Kenny Nagera (19 ans) pourrait faire les frais de ce choix. Récemment prolongé jusqu'en juin 2025, l'attaquant des U19 nationaux est en discussions avec Le Havre. Le club normand cherche aussi à récupérer le latéral droit Thierno Baldé.

En revanche, Paris ne lâche pas Arnaud Kalimuendo pour l’instant. Le #PSG estime que l’attaquant peut faire partie de l’effectif cette saison. Surtout depuis que le retour de Moise Kean s’est compliqué #Mercato #RMCLive https://t.co/SSeFkIke5o — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 11, 2021