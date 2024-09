RC Lens – OGC Nice : Still frustré, Haise s’agace du penalty mais salue Bollaert

Still : « Je suis le premier frustré »

Will Still : « Les regrets sont chez nous. Forcément, avec 22 frappes et 15 dans la surface et un xG de 2, tu dois être récompensé. On fait une première mi-temps qui est notre meilleure première période dans le contenu. Maintenant il faut être récompensé et on ne l’a pas fait malheureusement (…) Le travail va finir par payer, je ne suis inquiet pour ça. Le contenu est intéressant. C’est frustrant. Je suis le premier frustré mais on ne va pas s’arrêter là.

Je suis le premier à vouloir un but, à fêter avec les supporters mais il faut encore un peu de patience. Qu’est-ce qu’il faut faire pour avoir de l’efficacité ? Plus on se focalise dessus, plus ça devient un « truc ». il faut se concentrer sur le contenu (…) Cela va tourner. Si j’avais un secret, on aurait mis dix buts de plus. C’est le travail qui va finir par payer.

N'Zola ? Il a été au top. A l’image de cette équipe. Il a pesé, il s’est créé de vraies occasions. Malheureusement, il ne les met pas. Maintenant il y a de la concurrence devant. On n’a pas que trois ou quatre bons joueurs… »

Haise : « Pour moi, il y a penalty »

Franck Haise : « On a mis au moins 35 minutes à desserrer l’étreinte. Alors on savait que l’étreinte serait forte. On a eu du mal à mettre notre jeu en place. Sur les dix dernières minutes de la première période, ça commençait à aller mieux et à devenir un autre match. J’ai fait certaines modifications, des changements (…) On a été meilleurs collectivement. On a dominé toute la deuxième mi-temps.

Le penalty non sifflé ? Mon joueur drible, se met face au but et est touché. Voilà. Je ne vous dis pas que c’est une énorme faute mais il est touché dans la surface. Mon joueur se retourne et on lui tape dans le pied d’appui. Pour moi, il y a penalty sans discussions possible mais pour d’autre il y en a. On était dans une période forte…

Son ovation à Bollaert ? Je ne pouvais leur dire au revoir le soir de la dernière journée. J’étais « plutôt partant » mais pas « partant à coup sûr » à l’époque. C’était un moment difficile car on n’avait pas pu se qualifier pour l’Europe. J’aurais aimé le faire à ce moment-là mais il n’y avait rien de décidé. J'ai passé un bon moment après le match, je tiens à les remercier. Eux aussi voulaient sans doute me remercier, c'était le sens de ses applaudissements...»

🫂 | Retrouvailles réussies entre Franck Haise et le RC Lens. 🔈💊 #RCLOGCN pic.twitter.com/W7h79cZjM3 — DAZN France (@DAZN_FR) September 28, 2024

