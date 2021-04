RC Lens – OL (1-1) : Clauss et Leca au top, Kadewere a croqué, les notes du match !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Ce samedi soir, l'OL n'est plus sur le podium de Ligue 1, dépassé par l'AS Monaco (qui a atomisé le FC Metz 4-0 en début de journée) et décroché par le LOSC (qui s'est imposé à Paris 1-0). A Bollaert, face à la belle surprise RC Lens, l'OL a partagé les points (1-1). Un résultat à moindre mal vu le visage affiché par Lyon dans l'Artois.

Si l'arbitre a d'abord retardé l'échéance en annulant un but de Cheick Doucouré pour une main de Florian Sotoca (34e), les Gones ont craqué face à l'hyperactif Jonathan Clauss, qui, idéalement lancé dans la profondeur par Gaël Kakuta, a trompé Anthony Lopes (64e). D'abord fermée, la rencontre est devenue de plus en plus plaisante au fil des minutes avec de nombreuses occasions de part et d'autres, mettant les deux gardiens à contribution. A la 81e minute, l'OL a finalement égalisé sur un bel enchaînement de Lucas Paqueta, qui profite d'un coup de billard pour tromper Jean-Louis Leca.

En toute fin de partie, l'OL finira même à dix suite à l'exclusion d'Islam Slimani (90e+1), sanctionné d'un carton rouge direct pour une semelle sur Doucouré.

Les 3 Tops :

Jonathan Clauss et Gaël Kakuta Credit Photo - Icon Sport

Jonathan Clauss (7)

Le piston droit du Racing est encore à créditer d'un match énorme. Toujours aussi offensif, l'ancien joueur de Bielefield a marqué l'unique but du match (64e). Avant cela, il avait déjà sollicité Lopes (39e) et été à l'origine des grosses occasions d'Haïdara (44e) et de Fofana (47e). Omniprésent.

Jean-Louis Leca (6,5)

L'autre grand Monsieur de la partie du côté des Sang et Or. Le gardien corse a payé deux fois de sa personne face à Paqueta et Depay. Il a aussi et surtout remporté tous ses duels face au trio d'attaque rhodanien (48e, 56e, 63e) à 0-0. Infranchissable jusqu'à la 81e minute et le bel enchaînement de Lucas Paqueta.

Lucas Paqueta (6)

S'il n'est plus aussi brillant dans le jeu qu'il ne l'était à son arrivée à Lyon, l'ancien Milanais s'accroche. Il fut l'un des rares Lyonnais au rendez-vous de l'affrontement physique et a été récompensé d'un but sur un joli enchaînement au cœur de la surface (81e).

Les 3 Flops :

Tino Kadwere Credit Photo - Icon Sport

Tino Kadewere (3)

Depuis plusieurs semaines maintenant, le Zimbabwéen n'est que l'ombre du joueur qui nous a régalé à la fin de l'année 2020. Tino est beaucoup moins décisif et surtout enchaîne les mauvais choix. Ce samedi, l'ancien Havrais a d'abord gâché la balle de 0-1 dans l'action précédant l'ouverture du score avant de manquer un autre duel avec Leca avant sa sortie (74e).

Léo Dubois (4)

Revenu de sélection cette semaine, le latéral droit de l'OL n'était pas dans un grand soir. Beaucoup d'approximation dans son jeu jusqu'à sa sortie, à la 58e minute, après s'être effondré sur le terrain en se plaignant des adducteurs. Une victime indirecte de l'enchaînement des matches et du fameux « syndrome FIFA ».

Memphis Depay (4)

De retour de sélection également, le Néerlandais n'a pas pesé comme il aurait dû sur le match. Plusieurs grosses occasions ratées, notamment en fin de première période où il manque de promptitude pour transformer la balle de 0-1 (45e+1).

Les notes des Lensois :

Leca (6,5) - Gradit (6), Badé (5), Fortes (5, remplacé par Boura (66e)) - Clauss (7, remplacé par Michelin (76e)), Cahuzac (5), Doucouré (5, remplacé par Mauricio (90e+5)), Se.Fofana (6), Haïdara (5) - Kakuta (6), Sotoca (4, remplacé par Banza (76e)).

Les notes des Lyonnais :

Lopes (5,5) - Dubois (4, remplacé par De Sciglio (58e)), Marcelo (5), Denayer (5), Cornet (4, remplacé par Bard (76e)) - Paqueta (6), T.Mendes (4, remplacé par Slimani (70e)), Guimaraes (4, remplacé par Caqueret (58e)) – Kadewere (3, remplacé par Cherki (76e)), Depay (4), Toko-Ekambi (4).





