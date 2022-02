RC Lens - OL : Daniel Riolo et Pierre Ménès crient à une injustice pour les Sang et Or

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Le RC Lens et l'OL se sont quittés dos à dos hier à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1 (1-1). Tino Kadewere (45e) a répondu à l'ouverture du score de Jonathan Clauss (14e). Si, après la rencontre, Franck Haise était satisfait de la prestation de ses joueurs, il n’oublie pas qu’un but a été refusé à Seko Fofana en fin de première période.

Très prolifique cette saison, le milieu des Sang et Or avait touché le ballon de la main mais il aurait tout aussi bien pu voir l’arbitre faire preuve de clémence à son endroit... ce qui aurait pu changer le cours du match puisque Tino Kadewere a égalisé quelques minutes plus tard. « Et là, il y a main de Fofana ? Quelle règle stupide quand même … mais bon », a relevé Daniel Riolo sur Twitter. Pierre Ménès s’est lui aussi égosillé en voyant le but refusé à Fofana.

« On a retrouvé le Racing qu’on aime depuis la saison dernière, avec beaucoup de verticalité, de prise de risque et des joueurs qui donnent tout à l’image de Sotoca, Clauss ou Fofana, a-t-il analysé sur son blog. Il y aussi eu ce but de Fofana refusé pour une faute de main, une décision conforme au règlement mais ridicule dans l’esprit. Au final, ce match nul n’arrange aucune des deux équipes, mais pour un spectateur neutre c’était un régal et il faut juste remercier les deux protagonistes pour la qualité de leur prestation. »

"Lyon freiné à Lens, Paris plombé à Nantes"



Le clash Armand-Antonetti, le duel de haut vol entre Lens et Lyon et la victoire nantaise face au PSG ternie par un arbitrage partial... Les sujets ne manquent pas dans ce premier post de la 25e journée. ⬇️⬇️⬇️https://t.co/8ujImrlGfG — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 19, 2022