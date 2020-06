RC Lens, OL – Mercato : Gonalons, simple plan B pour les Sang et Or ?

Franck Haise et Florent Ghisolfi ne compte pas leurs heures. Depuis le début de la crise sanitaire, les deux hommes forts du projet sportif du RC Lens s’attellent à travailler main dans la main pour renforcer l’effectif artésien la saison prochaine.

Plusieurs pistes pour le moins prestigieuses ont déjà été lancées ces dernières semaines, comme Gaël Kakuta, Adrien Grbic ou plus récemment Maxime Gonalons. Concernant ce dernier, Manu Lonjon a donné de plus amples informations.

Dans son live Twitch de vendredi soir, le journaliste spécialisé sur les transferts a fait savoir que l’ancien capitaine de l’OL (31 ans) avait sûrement été proposé au RC Lens mais qu’il préférerait rester en Liga. Par ailleurs, le salaire que touche Gonalons à l’AS Rome est hors d’atteinte pour les finances du Racing. Au poste de milieu défensif, la priorité des Sang et Or pour cet été se nomme donc Azor Matusiwa (Groningue, 22 ans).

