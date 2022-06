RC Lens, OL, OM – Mercato : le PSG aussi à l'affût pour Seko Fofana ?

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

Mal engagé dans la course à la signature d'Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), lequel souhaite rejoindre le Real Madrid, le PSG a d'autres idées en tête pour « franciser » son effectif et lui rendre une identité plus marquée comme le souhaite Luis Campos.

Si le nom de Paul Pogba (en fin de contrat à Manchester United) est souvent cité comme plan B, l'excellent Saber Desfarges avance une nouvelle piste pour Paris. Une piste du côté du RC Lens avec le capitaine Seko Fofana (27 ans), sur le départ de l'Artois et jusqu'à présent plutôt cité à l'OM ou à l'OL parmi ses pistes françaises.

L'ancien journaliste de beIN Sports et de Mediapro précise toutefois qu'il n'y a pas encore de contact établi entre les Sang et or et le PSG pour évoquer le transfert de l'ancien joueur de l'Udinese, sous contrat jusqu'en 2024.

Le PSG pense à Seko Fofana.



Le capitaine du RC Lens, né à Paris, est sur les tablettes du club de la capitale en cas d’échec dans le dossier Aurélien Tchouaméni.

Pas de contact établi pour l’heure entre le club de l’Artois et le club parisien. pic.twitter.com/PBXnvrfied — Saber Desfarges (@SaberDesfa) June 2, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur