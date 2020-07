RC Lens, OM, Girondins – Mercato : comment le Racing s’est rapproché de Cuisance

true

Si le RC Lens dément tout intérêt pour Michaël Cuisance (20 ans), les Sang et Or auraient bel et bien approché le jeune milieu du Bayer Munich. Explications.

De retour parmi l’élite, le RC Lens prospecte à tous les postes pour densifier l’effectif de Franck Haise. Les Sang et Or ont déjà validé quatre recrues (Farinez, Badé, Clauss, Jean). Ils sont à la recherche, a minima, de trois autres renforts : un latéral gauche (Medina), un offensif (Kakuta) et un milieu de terrain.

Pour renforcer l’entrejeu, des rumeurs évoquaient un intérêt des pensionnaires du Stade Bollaert-Delelis pour Michael Cuisance. À 20 ans, le natif de Strasbourg vient d’être couronné pour la première fois champion d’Allemagne au Bayern Munich. Forcément, plusieurs clubs de Ligue 1 (OM, Girondins) suivent avec attention sa situation. François Launay, journaliste chez 20 minutes à Lille, a affirmé jeudi que la rumeur Cuisance était une hérésie, et que même le club artésien lui avait ri au nez à son évocation.

Le RC Lens a contacté directement l’entourage de Cuisance

Si on regarde bien, le RC Lens n’a pas nommément démenti un intérêt pour l’Alsacien. Et pour cause, Foot Mercato confirme celui-ci et ajoute même que les Sang et Or ont pris « directement contact avec l’entourage du joueur pour prendre la température. » Et pour Robert Lewandowski, alors ?