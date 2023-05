RC Lens – OM : Haise fait un changement par rapport à Toulouse, Tudor hésite en attaque

COMPOS PROBABLES

Ce samedi soir (21 heures, sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot), la Ligue 1 est en ébullition autour du choc entre le RC Lens (3ème, 69 points) et l'OM (2ème, 70 points) à Bollaert-Delelis. Une « finale » pour la Ligue des Champions sur laquelle Franck Haise et Igor Tudor aligneront leurs meilleures équipes du moment. Voici les compos probables.