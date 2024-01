RC Lens - Mercato : Seko Fofana va quitter Al-Nassr à cause de Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Actuellement en Côte d'Ivoire, où il dispute la Coupe d'Afrique des Nations, Seko Fofana voit son avenir se décider à plusieurs centaines de kilomètres de là. Et il est surprenant. En effet, comme le relaye Foot Mercato, son club, al-Nassr, qui a déboursé 20 M€ l'été dernier pour l'arracher au RC Lens et qui jurait qu'il ne partirait pas cet hiver, aurait changé d'avis. Désormais, il souhaiterait prêter son milieu de terrain pour les six prochains mois, sans option d'achat.

Il va être prêté à un autre club saoudien

Al-Nassr souhaite en effet faire de la place dans son effectif, notamment parce que Cristiano Ronaldo aimerait que son ami Casemiro (Manchester United) le rejoigne. D'où l'idée d'éloigner momentanément Fofana, jusqu'à la prochaine intersaison. Mais le RC Lens ou l'OM, qui a longtemps lorgné l'ancien capitaine sang et or, n'ont quasiment aucune chance dans ce dossier. Foot Mercato assure que Fofana va rester en Arabie Saoudite. Al-Ettifaq, qui vient de voir partir Jordan Henderson, est tout proche de se mettre d'accord avec al-Nassr pour son prêt.

Al-Nassr, qui jugeait Seko Fofana intransférable cet hiver, a finalement ouvert la porte à un prêt de 6 mois sans option d’achat. Al-Ettifaq, qui a un accord verbal avec le club, pousse. D’autres clubs sont là comme Al-Shabab. Info avec @Santi_J_FM https://t.co/WY0ZBQy9DC — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) January 19, 2024

