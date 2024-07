RC Lens, OM, OL, Stade Rennais Mercato : un duel se dessine pour Mikautadze

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Le dossier Georges Mikautadze est l'un des plus gros feuilletons de ce mercato estival. Auteur d'un Euro 2024 remarqué et remarquable avec la Géorgie, l'attaquant du FC Metz est courtisé de toutes parts en Ligue 1 cet été, ayant l'AS Monaco, le RC Lens, l'OM, l'OL ou encore le Stade Rennais à ses trousses.

Un duel entre Monaco et Lens pour Mikautadze ?

Ce mercredi matin, Mohamed Toubache-Ter, bien informé sur ce dossier depuis le début de l'été, a fait le point sur la situation, annonçant qu'à l'heure actuelle, c'est l'AS Monaco et le RC Lens qui avaient le plus de chances de recruter le Géorgien. "Ça se tape. Monaco et Lens se livrent une jolie bataille. C’est un peu Pogacar - Vingegaard", a expliqué l'insider sur Twitter.

L'OM, qui pourrait passer à l'attaque en cas de départ de Pierre-Emerick Aubameyang et qui aurait la préférence du joueur, pourrait-il encore renverser la tendance dans ce dossier ? Affaire à suivre.

Si si Monaco & Lens se livrent une jolie bataille…



C’est un peu Pogacar-Vingegaard. https://t.co/qPBNwvxiuu — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 10, 2024