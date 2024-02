RC Lens, OM, Stade Rennais : Pierre Ménès règle la course à l'Europe

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

La lutte pour les places européennes s'annonce passionnante en Ligue 1, et ce jusqu'à la fin de la saison. Un supporter du RC Lens a demandé à Pierre Ménès s'il voyait le Racing poursuivre sa remontada au classement jusqu'en Europa League, voire mieux. Le journaliste lui a répondu que les Sang et Or avaient de bonnes chances mais qu'il faudrait compter avec le Stade Rennais et peut-être l'OM...

"Une dernière place qui pourrait se jouer entre Lens et Rennes"

"Oui, Lens peut finir dans la zone de l'Europa League mais les places européennes ne vont pas être extensibles non plus. Paris me semble assuré d'y participer. Ensuite, il y a des postulants très serrés avec Brest, Nice, Monaco et Lille. Il reste donc une dernière place, qui pourrait se jouer entre Lens et Rennes, même s'il ne faut pas enterrer l'OM, même si Marseille a beaucoup de retard."

Lens européen (?), Mbappé au Real, Booba vs Mbappé, défense centrale des Bleus, problème de l'OM, Longoria out (?), Lorient, Côte d'Ivoire et carton bleu.https://t.co/ay18Xc9MZm — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 12, 2024

