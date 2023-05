RC Lens – OM : Tudor grince des dents contre Turpin, Haise le défend et s'enflamme pour l'Europe

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Le choc au sommet entre le RC Lens et l'OM a livré son verdict et ce sont les Sang et Or qui se sont imposés (2-1), chipant la seconde place du classement. S'il était déçu du résultat, Igor Tudor restait combatif : « C'était un bon match. Malheureusement on a perdu (…) Au foot, ce n'est pas important si c'est mérité ou pas. L'important, c'est la victoire (...) Il reste 12 points à prendre, on va tout donner». Le Croate avait quand même un petit souci sur l'arbitrage de Clément Turpin, estimant qu'il y a quand même eu un petit souci d'équité sur ce match : « Alexis m'a dit qu'il y avait but, je le crois. J'ai vu la vidéo, je n'ai pas vu de faute (…) Les détails ont fait la différence, comme souvent dans le football. Ils ont pressé fort, nous aussi. Ils ont eu des occasions, nous aussi. On a concédé un but sur corner. J'ai dit à l'arbitre qu'il avait eu le courage - je dis bien le courage - d'annuler le but mais pas de donner un deuxième carton à Medina. Il a eu les couilles de le faire dans un sens mais pas dans l'autre ».

Haise : « Il n'y avait pas d'ambiguïté sur la faute »

Autre salle, autre ambiance pour Franck Haise évidemment, plus que satisfait du résultat … Et de la qualification européenne désormais assurée : « Ce que je sais c'est qu'on a gagné 2-1 et que ce n'est pas illogique (…) Ramener l'Europe, c'est une grosse fierté (…) On a 72 points, on est 2e à 4 journées de la fin. On va continuer à se battre pour être le plus haut possible. Je ne sais pas ce qu'il adviendra mais j'ai un groupe qui est prêt, un staff qui est prêt ».

Le technicien nordiste est également revenu sur le but refusé à Alexis Sanchez qui a fait parler les Marseillais : « Quand il y a une poussette dans le dos après 5 minutes de jeu, déjà elle aurait dû être sifflée sur le coup. Après, j'étais derrière M. Turpin quand il a revu les images, je pense que c'était assez clair, il n'y avait pas d'ambiguïté sur la faute ».

Il a également été question du grand match de Seko Fofana, buteur à Bollaert dans la rencontre de l'année : « Les grands joueurs arrivent à switcher, et Seko (Fofana) l'a fait. On sentait qu'après cette première demi-heure, même si Marseille mettait beaucoup de pression, on défendait intelligemment. Mais il fallait des éléments pour les faire reculer et douter ».

Pour résumer Si Igor Tudor restait combatif pour la deuxième place, le coach de l'OM se retenait quand même d'exploser sur Clément Turpin et son arbitrage. Franck Haise a bien évidemment défendu l'arbitre et évoqué la qualification européenne désormais assurée dans l'Artois.

