RC Lens : pourquoi le Racing n’a rien à envier à l’exploit du LOSC et de Yazici en C3

Yusuf Yazici commence à y prendre goût. Comme il y a quinze jours à Prague (4-1), le milieu offensif du LOSC (23 ans) a réussi hier soir un retentissant triplé à San Siro face à l’AC Milan (3-0). Il s’agit d’un véritable exploit. Jamais, depuis octobre 2000 et le Barcelonais Rivaldo en Ligue des champions, un joueur n’était en effet parvenu à inscrire un triplé sur la pelouse de l’actuel leader invaincu de la Serie A, toutes compétitions confondues.

Cette performance est d’autant plus remarquable que Yazici n’a eu besoin que de 37 minutes pour y parvenir et effacer Gervinho des tablettes avec 6 buts en C3 cette saison. Jusqu’à hier soir, l’Ivoirien demeurait le Lillois le plus prolifique sur une saison en Coupe d’Europe (cinq buts en 2009-2010).

Six a déjà inscrit un triplé contre un club italien en C3

Si on creuse encore plus loin, on peut néanmoins se rendre compte qu’un tel triplé a déjà eu lieu dans un club français. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du RC Lens ! Didier Six avait en effet réalisé cette performance lors de la victoire contre la Lazio Rome après prolongation décrochée en 16e de finale retour de la Coupe de l’UEFA 1977-1978 (6-0). Le site Lensois.com rappelle que Six et Yazici sont aujourd’hui les deux seuls joueurs dans toute l’histoire à avoir marqué 3 buts contre un club italien pour une formation française.