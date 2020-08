RC Lens – PSG : accord tripartite pour le report, une nouvelle date est trouvée

true

Éreinté par son parcours en Ligue des champions, le PSG demandé un report du choc contre le RC Lens prévu samedi à Bollaert. Le champion de France devrait être entendu.

Les héros sont fatigués. Comme évoqué par nos confrères de Téléfoot, le PSG a bien demandé à la LFP de décaler sa rencontre de la deuxième journée de Ligue 1 face au RC Lens. Le match était programmé ce samedi 29 août à 21h, au stade Bollaert-Delelis.

Le 10 septembre, faute de mieux ?

RMC Sport fait savoir qu’il devrait finalement se dérouler le jeudi 10 septembre. « Forte chance de voir Lens/PSG décalé au jeudi 10 septembre, confirme le journaliste de La Chaîne Téléfoot Saber Desfarges. Lens et le diffuseur sont ok sur le principe. La LFP va convoquer un bureau, normalement demain, pour statuer cette décision. »

Trois matches en six jours pour le PSG !

Si le bureau de la Ligue valide la nouvelle date du 10 septembre, le PSG enchaînerait donc un déplacement à Lens, la réception de l’OM et un nouveau déplacement à Metz en six jours ! Les héros devraient être donc encore plus fatigués…