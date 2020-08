RC Lens - PSG : Aulas (OL) asticote le PSG avec le report

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Les dimanches se suivent et se ressemblent pour le football français en cette fin août. Après la finale de la Ligue des champions messieurs entre le PSG et le Bayern Munich, les femmes avaient droit à leur avec un alléchant OL - Wolfsburg qui a tenu toutes ses promesses.

À la différence des hommes du PSG (0-1), les Lyonnaises ont su s’imposer (3-1) pour rafler un septième sacre dans la compétition, le cinquième de rang. Au micro de Canal+, Jean-Michel Aulas n’a pu s’empêcher de tacler le club de la capitale qui a demandé de faire un break et de ne pas jouer à Lens samedi en L1 pour se reposer de sa campagne en C1.

« Nous, on n’a pas demandé de report de match »

« Ce sera encore une saison difficile. On va jouer dès dimanche prochain (contre le Paris FC), car nous, on n’a pas demandé de report de match pour le début du championnat, a lancé le président de l’OL en référence à une requête acceptée par tous les acteurs. Certaines de mes filles l’ont demandé pourtant. C’est un peu polémique. Il faut tout de suite se remettre en cause, on ira savourer la victoire quand ça ira un petit peu mieux. On est toujours dans une période difficile avec le coronavirus, donc il faut savoir admettre la réalité, et la réalité c’est qu’il y a un championnat qui démarre dès dimanche, et on ne veut pas louper ça. »