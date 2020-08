RC Lens – PSG : Caïazzo (ASSE) a choisi son camp pour le report

false

Le report du match entre le RC Lens et le PSG au 10 septembre fait couler beaucoup d’encre. Même le co-président de l’ASSE Bernard Caïazzo a pris parti dans cette histoire.

Le PSG s’était déjà fait quelques ennemis de plus en perdant la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1). Il n’avait pas besoin de s’en faire davantage avec l’histoire du report de son match contre le RC Lens prévu initialement samedi à Bollaert (et décalé au 10 septembre).

Le Racing a donné son accord lundi soir. « On a été appelés par le PSG vendredi pour nous dire qu’ils allaient déposer une demande de report auprès de la LFP, a confirmé sur la chaîne L’Équipe Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens. On en a parlé avec le propriétaire du club et on a dit qu’on ne s’y opposerait pas. On ne voulait pas être les vilains petits canards qui les empêchent de bien préparer leur finale. Et puis, la LFP est décisionnaire sur ces sujets. Même si on avait dit ben, écoutez, non, nous ne sommes pas d’accord, ça n’aurait rien changé. »

« On n’est pas aux ordres du PSG »

Interrogé sur le sujet, Bernard Caïazzo a pris fait et cause pour le PSG. « À partir du moment où toutes les parties sont d’accord, on ne va pas créer des polémiques inutiles, remarque le co-président de l’ASSE dans L’Équipe. On n’est pas aux ordres du PSG. Si c’était Monaco ou Marseille dans la même situation, on aurait accepté de la même manière. Je veux bien reporter un match à chaque fois qu’un club est en finale de la C1. »