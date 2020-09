RC Lens - PSG : le remplaçant de Mbappé peut faire trembler les Sang et Or

Les supporters de l’OM n’y comprennent plus rien. Avec le nouveau protocole sanitaire, le PSG pourrait peut-être récupérer trois joueurs pour le Classique dominical (21h) : Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes. Autant dire que le RC Lens peut se frotter les mains d’affronter une équipe bis du PSG demain à Bollaert (21h).

Par exemple, Kylian Mbappé est déjà assuré d’être absent à cause de sa récente positivité au Covid-19. Son remplaçant devrait se nommer Jesé ou plus probablement Arnaud Kalimuendo. Sur le papier, ce nom et ce CV font forcément moins peut que celui du champion du monde. Et pourtant, le RC Lens n’est pas certain d’y gagner au change.

Kalimuendo est un tueur à gages !

Tout juste majeur (18 ans), Kalimuendo déboule avec l’ambition de se faire une place au soleil. Arrivé au PSG à 10 ans, pleinement intégré au groupe de Tuchel depuis cet été, il s’est fait les dents ces deux dernières saisons avec brio en moins de 19 ans. Attaquant puissant et rapide, ravageur dans la profondeur, l’intéressé a élargi sa palette dans le jeu sans ballon ou dos au but. Surtout, il a affolé les statistiques, avec 46 buts et 17 passes décisives en 54 matches (championnat des U19 ans, Gambardella et Youth League confondus), auxquels s’ajoutent 9 buts avec l’équipe de France des U17 et U18 ! Troisième de la Coupe du monde des moins de 17 ans fin 2019 au Brésil, Kalimuendo y a inscrit 5 buts, dont un triplé lors de la petite finale face aux Pays-Bas (3-1). Mbappé ou pas, il sera forcément un danger pour Jean-Louis Leca.