RC Lens – PSG (1-0) : Leca content d'avoir endigué la série de Paris à Bollaert, Sarabia ne cherche pas d'excuses

Jean-Louis Leca (au micro de Canal+) : « Le RC Lens n'avait plus battu le PSG à Bollaert depuis 2004 ? Il faut une fin à tout... C'est bien ce qu'on a fait. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. Il y a encore du travail. On sait bien que ce n'est pas le grand Paris mais on a tout donné ce soir. On a fait un match avec le cœur. C'est bien. Il faut retenir ça pour la suite...

On ne va pas enlever la beauté de notre victoire. Il y avait de grands joueurs en face. Je pense que 80% de cet effectif jouerait dans n'importe quel club en France. Maintenant ce n'est que le deuxième match. Notre mission n'est pas de battre le Paris Saint-Germain mais de prendre vite fait les 42 points pour se maintenir. On ne va pas s'enflammer. Il y a de bonnes choses de faites. On va les retenir et gommer les mauvaises.

Aucun arrêt à faire ? Il y a eu beaucoup de situations. Les grandes équipes ont beaucoup de maîtrise. Sur plusieurs situations, ils ont eu des situations de frappe. Ils ne les ont pas prise en voulant mettre le copain dans une meilleure situation. Tant mieux pour moi...

Un mot pour le public ? On leur dédie cette victoire. Ce soir, il n'y avait que 5000 mais si on avait un stade de 100 000, on l'aurait rempli. On pense à eux. On sait qu'on va avoir une saison difficile mais on va tout donner pour qu'ils aient la meilleure saison possible.

L'erreur de Marcin Bulka ? Je n'aime pas trop ces situations-là. On est quand même solidaire entre nous (les gardiens). C'est le métier qui rentre j'ai envie de dire... »

« Pas parce qu'il y avait des absents »

Pablo Sarabia (au micro de Canal+) : « On fait un match correct mais on n’a pas réussi à marquer. Cela nous a pénalisé sur plusieurs actions. On est une équipe et il n’y a pas d’excuses à avoir ce soir . Ce n’est pas parce qu’il y avait des absents que le PSG a perdu ce soir. »