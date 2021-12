RC Lens - PSG : les Sang et Or bousculent les stars parisiennes

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Dans un Bollaert-Delelis qui fête la Sainte-Barbe, le Racing est à la hauteur du rendez-vous contre Paris. Loin de se laisser bousculer par les stars franciliennes, les Sang et Or tentent crânement leur chance face au but de Keylor Navas, vigilant. Pour l'instant, ça n'a pas payé pour les protégés de Franck Haise et la plus belle occasion est pour Lionel Messi (poteau à la 18e minute) mais tout reste très ouvert. Notons qu'en fin de mi-temps, Jean-Louis Leca s'est employé face à Mauro Icardi et Angel Di Maria.