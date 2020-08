RC Lens – PSG : les Sang et Or grands gagnants du report ?

true

Le report du choc de la 2e journée de L1 entre le RC Lens et le PSG a suscité pas mal de commentaires lugubres. Pourtant, les Sang et Or pourraient en sortir grands gagnants.

Le PSG s’était déjà fait quelques ennemis de plus en perdant la finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1). Il n’avait pas besoin de s’en faire davantage avec l’histoire du report de son match contre le RC Lens prévu initialement samedi à Bollaert.

Finalement voir le board lensois accepter la demande de report du PSG n’est pas étonnante, ça l’arrangerait même… 3 blessés du côté lensois et pas des moindres puis un Lens sans Fofana face au PSG de Parades ne serait pas logique !! #RCLPSG — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 25, 2020

Le décalage de cette rencontre au 10 septembre, à la demande du PSG, a longtemps été perçu comme un manque de respect à l’endroit du club artésien, qui a donné son accord lundi soir. « On a été appelés par le PSG vendredi pour nous dire qu’ils allaient déposer une demande de report auprès de la LFP, a affirmé sur la chaîne L’Équipe Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens. On en a parlé avec le propriétaire du club et on a dit qu’on ne s’y opposerait pas. On ne voulait pas être les vilains petits canards qui les empêchent de bien préparer leur finale. Et puis, la LFP est décisionnaire sur ces sujets. Même si on avait dit ben, écoutez, non, nous ne sommes pas d’accord, ça n’aurait rien changé. »

Le RC Lens est bien arrangé par le report

À y regarder de plus près, le RC Lens est finalement bien arrangé par le report. « Finalement, voir le board lensois accepter la demande de report du PSG n’est pas étonnante, ça l’arrangerait même, constate Mohamed Toubache-Ter. Trois blessés du côté lensois et pas des moindres puis un Lens sans Fofana face au PSG de Parades ne serait pas logique !! Emmanuel Merceront s’est fait la même réflexion : « Je tombais sur Lens aussi, avant de réaliser que le PSG devrait aligner une équipe de N2 sur ce match vu que la trêve internationale se termine 24H avant ce match ! Et si c'était bien calculé par les lensois ? »