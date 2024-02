Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le RC Lens a fait bonne impression en s’imposant samedi à la Beaujoire face à un FC Nantes qui plonge dangereusement dans les bas-fonds du classement de L1 (1-0). Brice Samba, impeccable de bout en bout, est nommé dans l’équipe type de cette équipe type de la 20e journée de Ligue 1.

Le RC Lens a fait forte impression

Au même titre que ses coéquipiers Facundo Medina, Andy Diouf et David Pereira Da Costa. Les Parisiens Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery sont également présents quand les Lillois Jonathan David et Edon Zhegrova ont brillé eux aussi. Que dire des Lyonnais Ernest Nuamah et d’Ainsley Maitland-Niles hier face à l’OM (1-0) ?

👏 Félicitations à Edon Zhegrova, Jonathan David et Paulo Fonseca pour leur présence dans l'équipe type de la 20ème journée de Ligue 1.#LOSCCF63



C'est la 1⃣ère fois de la saison que le collectif du LOSC est le mieux noté dans le journal @lequipe ! 💪 pic.twitter.com/s1q9ZhPAFT — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) February 5, 2024

Podcast Men's Up Life