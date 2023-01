RC Lens - PSG : Pierre Ménès encense les Sang et Or et affiche trois cadors parisiens !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Un grand RC Lens s'est offert hier le scalp du PSG (3-1) à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Pierre Ménès a livré une analyse dithyrambique au sujet du collectif des Sang et Or. « J’ai vu des vrais arguments offensifs, a-t-il résumé sur son blog. C’est une équipe qui a tout donné, notamment dans l’engagement physique avec beaucoup d’abnégation et beaucoup de jeu. Ça fait plaisir à voir. C’est une large victoire méritée. »

« Ruiz ? Cataclysmique, innommable »

Du côté du PSG, Ménès n’est pas tendre avec certains cadres de Christophe Galtier. « Il y avait des absents, notamment Neymar et Messi. On voit que quand il manque certains joueurs, il n’y a pas grand-chose qui fonctionne. Il y a quelques dossiers à ouvrir à ce sujet, à commencer par Donnarumma, qui n’arrête jamais rien. Il n’est peut-être pas trop tard pour changer d’avis quand on sait que Keylor Navas est sur le banc et que le choc contre le Bayern approche en C1. Ramos ? Il n’avance plus et joue sur sa réputation. Marquinhos ? Je ne sais pas si c’est la lenteur de Ramos mais il est l’ombre de lui-même depuis trop longtemps. Fabian Ruiz ? Déjà mauvais contre Strasbourg, il a été cataclysmique, innommable. »

