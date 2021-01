RC Lens - RC Strasbourg (0-1) : Haise s’agace de couacs récurrents chez ses joueurs

Le RC Lens a du mal à confirmer sa première bonne partie de saison. Après avoir perdu à Lyon mercredi (2-3), les hommes de Franck Haise ont encore connu la défaite hier à domicile face au RC Strasbourg (0-1). L’entraîneur des Sang et Or a analysé la prestation de ses ouailles avec une pointe d’amertume suite à des erreurs évitables à ses yeux.

« On n’a pas été suffisamment bons, pas assez bons pour ne pas prendre de but. Celui encaissé était largement évitable, a pesté Haise en conférence de presse. Il y a plusieurs erreurs, déjà sur le côté puis sur des couvertures qui ne sont pas faites. Je ne suis pas satisfait de ça. Déjà à Lyon il y avait des buts évitables sur le plan collectif. A 0-0 ça n’allait déjà pas être simple de les ouvrir. On aurait pu faire 1-1 mais on ne méritait pas mieux. »

« On a été défaillants »

Questionné ensuite sur le peu de visibilité pendant le match à cause de l’épais brouillard présent en Artois, le coach du RC Lens ne s’est pas réfugié derrière cette excuse. « Le brouillard ? Je ne me vais pas me cacher derrière ça, a-t-il balayé. Je ne veux pas rentrer sur ce terrain, il y a des gens pour décider si on peut jouer ou non, ce que je veux regarder c’est si on a fait de bonnes choses et ça n’a pas été le cas. On avait des intentions de jeu, d’avancer. On ne l’a pas assez fait sur le début de match. On n’était pas vraiment conquérants et juste techniquement et dans nos déplacements. Il y a eu du mieux ensuite mais il faut bien utiliser le ballon et on a été défaillants. »