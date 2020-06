RC Lens, RC Strasbourg – Mercato : Kakuta n’est pas un cas isolé à Amiens

true

Le RC Lens et le RC Strasbourg ne lâchent pas le dossier Gaël Kakuta (29 ans). Problème : le SC Amiens se montre toujours aussi dur en affaires.

Le RC Lens ne lâche pas ses dossiers du mercato. Très ambitieux sur le marché des transferts, le club artésien a confié les rênes du recrutement à Florent Ghisolfi qui multiplie les prises de contacts ces dernières semaines. L’une d’elles mène à Gaël Kakuta.

Selon les dernières informations de Manu Lonjon, le RC Lens est toujours aux aguets pour le milieu offensif de 29 ans. Les deux parties se sont déjà entendues, il ne manque plus qu’à convaincre le SC Amiens de baisser son prix. Aujourd’hui, le club picard demande 5,5 millions d’euros quand le Racing en propose 2,8M€. Le RC Strasbourg est aussi cité parmi les clubs sur les rangs et devrait être confronté au même problème que les Sang et Or : l’inflexibilité du SCA.

Le SC Amiens est aussi gourmand pour Monconduit

Relégué en L1, le club picard va déposer des recours mais se montre tout aussi intransigeant avec ses autres joueurs sur le départ. Le Courrier Picard fait en effet savoir qu’une offre de 1 M€ du FC Lorient, promu en L1, a été refusée pour Thomas Monconduit. Le milieu de terrain (29 ans) – un temps pisté par le RC Lens – est séduit à l’idée d’être à nouveau dirigé par Christophe Pelissier, son entraîneur en Picardie (2015-2019).