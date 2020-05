RC Lens, RC Strasbourg – Mercato : l’ASSE sert une pépite sur un plateau !

true

Courtisé par le RC Lens et le RC Strasbourg, Saïd Arab (Red Star, 19 ans) ne rejoindra pas l’ASSE au cours du prochain mercato.

Saïd Arab fait partie de ces jeunes joueurs prometteurs qui intéressent déjà bon nombre de formations de Ligue 1. Le milieu gauche du Red Star a notamment tapé dans l’œil de l’ASSE, où Claude Puel le tiendrait en haute estime. Malgré cet intérêt, les Verts ne devraient pas bouger sur ce dossier.

Sainté Inside assure qu’Arab « ne signera pas à l’ASSE. Bien qu’observé, le joueur n’a jamais été proche de signer à Sainté. De plus, ses déclarations et celles de son entourage n’ont pas arrangé les choses », glisse le compte Twitter bien renseigné sur les Verts. La possible arrivée d’Adil Aouchiche (PSG, 17 ans), qui était présent à Saint-Étienne pas plus tard que ce vendredi, n’aurait pas non plus joué en faveur d’Arab.

Arab reste dans les radars du RC Lens et du RC Strasbourg

Par ricochet, l’éloignement annoncé de l’ASSE pour le joueur du Red Star fait les affaires du RC Lens mais aussi du RC Strasbourg, qui s’intéressent de près au profil du milieu dont le contrat prend fin… en juin 2020.