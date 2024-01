RC Lens, Real Madrid - Mercato : Varane finalement... vers le PSG ?

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Titulaire lundi soir à Wigan (2-0) en FA Cup, Raphaël Varane est revenu en grâce auprès du manager de Manchester United, Erik ten Hag. Mais il semblerait quand même que son avenir se situe loin des Red Devils, lui qui bénéficie du deuxième meilleur salaire de l'effectif après Casemiro. Nouvel actionnaire du club, Ineos veut tout chambouler et faire la place aux jeunes, les vieilles gloires comme Varane ou Casemiro ayant montré leurs limites.

Le PSG cherche à remplacer Skriniar

Courtisé par l'Arabie Saoudite, Varane a toujours dit qu'il terminerait sa carrière dans l'un de ses anciens clubs, le RC Lens ou le Real Madrid. Mais les Merengue ne sont pas intéressés alors que les Sang et Or n'ont pas les fonds suffisants. Une autre possibilité vient de voir le jour et elle mène au... PSG ! Le club de la capitale vient de perdre Milan Skriniar pour plusieurs mois alors que Nordi Mukiele pourrait rejoindre Thomas Tuchel au Bayern. L'avantage de Varane, c'est qu'en plus d'être opérationnel et expérimenté, il a été formé en France, ce qui a son importance pour la liste fournie à l'UEFA en prévision de la Champions League.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨 Raphaël Varane est bien PISTÉ par le PSG. 🔴🔵



Cela pourrait compenser la perte potentielle de Nordi Mukiele dans la liste UEFA, tout en bénéficiant de la présence d'un joueur formé en France. 🇫🇷@SebEcrivainFoot / @TeamWSports pic.twitter.com/LxCrhwFIfD — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) January 9, 2024

Podcast Men's Up Life