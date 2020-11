RC Lens - Stade de Reims (4-4) : le penalty sur Sotoca sifflé avec du public à Bollaert ?

Le RC Lens ne boude pas son plaisir. Mené 4 à 2 par le Stade de Reims dimanche à Bollaert, les Sang et Or ont su trouver des ressources mentales insoupçonnées pour revenir au score grâce à Florian Sotoca par deux fois au bout du temps additionnel (4-4).

L’attaquant du RC Lens aurait même pu bénéficier d’un penalty sans que l’arbitre ne daigne finalement rester les bras croisés. « Dans le vestiaire, on était un peu satisfaits d’être revenus mais on avait en arrière-plan le penalty non sifflé, juge Tony Mauricio dans L’Équipe. Mais on n’est pas frustrés, on est surtout contents d’avoir accroché un point. »

Le milieu du club artésien ne peut néanmoins pas oublier ce fameux penalty et émet d’ailleurs une théorie sur son dénouement : « On possède une force de caractère, juge Mauricio. Après, les supporters sont importants, surtout ici, mais la vraie question est : s’il y avait eu du public, le penalty aurait-il été sifflé ? » On ne le saura jamais.