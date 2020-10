Exclus lors du derby du Nord face au LOSC (0-4), les joueurs du RC Lens Jonathan Gradit et Clément Michelin ne prennent qu'un match de suspension (+ un avec sursis). Ils seront absents face au FC Nantes dimanche (13h) alors que Yannick Cahuzac, suspendu automatiquement pour trois cartons jaunes manquera la rencontre suivante contre l'OM.

Les deux Rémois Moreto Cassama et Anastasios Donis, exclus face à Lorient (1-3), s'en tirent un peu moins bien. Si le premier écope de deux matches fermes, le second aura un match avec sursis. A deux matches fermes, on retrouve aussi Loïck Landre (Nîmes) et Téji Savanier (MHSC). Sanctionné avec une semaine de retard, Wahbi Khazri (ASSE) écope d'un match avec sursis et pourra rejouer dès ce week-end à Metz.

Pallois (FC Nantes) absent contre le PSG, Sakai (OM) face à Lens

Parmi les joueurs suspendus pour la 9e journée pour avoir cumulé trois cartons jaune, on retrouve Xavier Chavalerin (Reims, face à Strasbourg), Willem Geubbels (AS Monaco, face à Bordeaux), Pierre-Yves Hamel (FC Lorient, contre le DFCO), Didier Ndong (DFCO, contre Lorient), Nicolas Pallois (FC Nantes, contre le PSG), Arnaud Souquet (MHSC, à Saint-Etienne) et Hiroki Sakai (OM, contre le RC Lens).

Enfin, du côté de la Ligue 2, concernant l'affaire de la morsure d'Ousseynou Thioune (FC Sochaux) sur Jérôme Prior (VAFC), la Ligue a décidé de placer le dossier en instruction.