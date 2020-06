RC Lens, Stade de Reims – Mercato : Matusiwa l’avoue, un club de L1 fait le forcing !

Azor Matusiwa n’est plus un total inconnu en France. Depuis des semaines, son nom est régulièrement cité au Stade de Reims pour renforcer l’entrejeu club champenois cet été. Plus récemment, c’est le RC Lens qui a formulé un intérêt grandissant à son égard.

Le milieu défensif (22 ans) est conscient d’être apprécié en Ligue 1 et n’est pas satisfait de ses actuels dirigeants qui seraient revenus sur la promesse de le laisser filer cet été à cause de la crise sanitaire. Alerté par les rumeurs l’entourant, Matusiwa est sorti du silence pour clarifier sa situation.

« Je suis un peu plus calme en ce moment. J’ai été très déçu. Pour le moment, nous sommes vraiment diamétralement opposés. Lorsque j’ai signé, certains accords ont été conclus. Ces accords ne sont actuellement pas respectés par Mark-Jan Fledderus (le directeur technique de Groningue). Je ne veux pas continuer comme ça, affirme le joueur dont les propos sont relayés par le site Lensois.com. Quelque chose doit vraiment se produire maintenant. Je ne sais pas comment ça se passera, mais un club français fait beaucoup pour me récupérer. Je connais également la situation actuelle du FC Groningue. C’est pourquoi je pense que nous pouvons nous entraider en ce moment. »

