RC Lens, Stade Rennais, FC Nantes, ASSE, OL : le joueur africain de l’année est enfin connu !

Seko Fofana, a remporté le prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 cette saison.

L'Ivoirien du RC Lens a été désigné par un jury de 70 personnes composé de journalistes, consultants et de footballeurs. Le Lensois a devancé au classement les deux défenseurs du Stade Rennais, Hamari Traoré et Nayef Aguerd.

Fofana réalise une excellente saison avec les Sang et Or, 10 buts et délivré 2 passes décisives en 40 matches toutes compétitions confondues. L’international ivoirien succède à son coéquipier au RC Lens, Gaël Kakuta, qui avait reçu le prix la saison dernière.

Pour rappel, le capitaine du RC Lens a aussi été élu hier soir aux trophées UNFP dans le onze type de la saison de L1 et peut encore rêver de coupe d’Europe le week-end prochain...

RFI est allée à la rencontre du lauréat 2022 et des Lensois. pic.twitter.com/fuFOh3ednx — RFI (@RFI) May 16, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur