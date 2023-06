RC Lens, Stade Rennais - Mercato : la piste Bakwa (Girondins) déjà plombée

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Si le RC Lens a été cité par France Bleu Gironde comme l'un des principaux candidats à la signature de Dilane Bakwa (Girondins de Bordeaux, 20 ans), il est quand même plus que probable que les Sang et Or passent leur tour sur le dossier du milieu offensif.

En effet, le Racing a quasiment réglé l'arrivée du colombien Oscar Cortes (Millonarios) dans le secteur et il est aussi question que le nigérian Oiakunle Olusegun (Krasnodar) rejoigne aussi la Gaillette.

Trop cher pour Lens, Rennes a d'autres priorités

Non seulement Lens est déjà largement pourvu dans le secteur offensif sur des profils « à la Bakwa » mais le prix réclamé par les Girondins de Bordeaux (entre 12 et 15 M€) est aussi bien trop élevé pour convenir au club artésien qui a déjà annoncé qu'il ne commencerait pas à faire n'importe quoi sous prétexte de sa qualification directe en Ligue des Champions.

Si le Stade Rennais est aussi annoncé sur le coup, il est plus probable que la pépite girondine – dont la vente s'annonce nécessaire pour passer le cap de la DNCG - atterrisse chez l'un de ses courtisans en Bundesliga. En Bretagne, Dilane Bakwa n'est pas la priorité alors que le président Cloarec a confirmé la volonté des Rouge et Noir de faire signer Enzo Le Fée (FC Lorient) et Ludovic Blas (FC Nantes).