RC Lens - Stade Rennais : Pierre Ménès avertit le SRFC et soulève un petit scandale à Bollaert

Le RC Lens reprend ses bonnes habitudes. Après avoir éliminé le LOSC mardi en Coupe de France, les Sang et Or ont surfé sur cette dynamique pour s’offrir le scalp du Stade Rennais hier à Bollaert (1-0).

« Autant on a perdu des matches en étant combatifs et bons dans le jeu, autant ce soir (hier) on ne mérite pas mieux, a soufflé Bruno Genesio en conférence de presse. Je sens que des joueurs sont moins bien. C’est une prestation inacceptable, qui nécessitera une grosse remise en question. Il y a des attitudes qu’on n’avait pas il y a quelque temps. On n’a pas joué en équipe mais chacun dans son coin. Il est temps de reprendre les bases. » Pierre Ménès ne dit pas autre chose et tire la sonnette d’alarme au Stade Rennais en pestant contre une injustice à ses dépens.

« Il faut que les Bretons se reprennent parce qu’après une première partie de saison très prometteuse, ils pourraient vite glisser vers le ventre mou. Il ne faudrait pas que Rennes nous fassent une "spéciale Rennes", à savoir des promesses et… rien à l’arrivée (...) Doku a fait une bonne entrée mais l’arbitre devait avoir une dent contre lui parce qu’il ne lui a pas donné un coup-franc alors qu’il en aurait mérité plus d’un, notamment sur la grande spécialité de Medina, à savoir l’obstruction musclée, a-t-il observé sur son blog. Pour le même geste, le défenseur argentin était passé entre les gouttes face à Lille et avait récolté un jaune en première période. Il aurait dû en récolter un second pour le même genre de faute sur Doku. L’arbitre qui était pourtant à cinq mètres n’a même pas sifflé faute, il devait avoir de l’eau dans les yeux… »

