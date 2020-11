RC Lens : un joueur du Stade de Reims a de quoi paralyser les Sang et Or

Les dirigeants du Stade de Reims n’ont jamais donné l’impression de mettre la pression sur David Guion. On ne brise pas une confiance durable en un claquement de doigts. En dépit d’un début de saison chaotique, il faut croire que Jean-Pierre Caillot a eu raison puisque le club marnais vient d’enregistrer deux succès d’affilée et se donner un peu d’air au classement (15e, 8 points).

Le déplacement dimanche à Lens sera un bon test pour savoir si les Rémois sont sur la bonne voie. Les Sang et Or ont connu eux un début de saison prometteur mais ont des fourmis dans les jambes puisque leurs deux derniers matches ont été reportés en raison du coronavirus (FC Nantes et OM). Si la confrontation est maintenue à Bollaert, nul doute que les hommes de Franck Haise trouveraient en Wout Faes un colosse à qui parler.

Faes a gagné tous ses duels contre Strasbourg !

Recruté au mercato pour pallier le départ d’Axel Disasi à l’AS Monaco, le stoppeur belge (22 ans) a réalisé un match plein contre le RC Strasbourg (2-1). Buteur, celui qui fait partie de l’équipe type pour L’Équipe mais aussi France Football a été l’auteur de 8 dégagements, 4 ballons récupérés et 100% de duels gagnés ! Les attaquants du RC Lens sont prévenus.