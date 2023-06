RC Lens : une équipe bis alignée à Auxerre, le FC Nantes peut trembler !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Franck Haise a averti dès jeudi. « Le RC Lens veut gagner tous les matches. On a bien travaillé, je veux composer la meilleure équipe possible, a-t-il déclaré en conférence de presse. Auxerre n'a perdu qu'un match à domicile depuis 7 ou 8 matches. Je me doute qu'on aura un dernier difficile. » Pour remporter une dernière victoire à Auxerre et ainsi permettra indirectement au FC Nantes d’espérer ce maintenir en cas de succès contre le SCO à la Beaujoire, Haise pourrait aligner... une équipe bis !

Fofana sur le banc ?

Selon L’Équipe, Jean-Louis Leca devrait ainsi garder le but et Massadio Haïdara démarrer dans l’axe gauche de la défense. La possibilité de renforcer le milieu avec cinq éléments existe. Avec Salis Abdul Samed en pointe basse, Angelo Fulgini et Adrien Thomasson comme animateurs, et le capitaine Seko Fofana inhabituellement sur le banc. Ce onze aurait donc de l’allure mais moins de clinquant que le onze habituel du RC Lens. Surtout sans son capitaine métronome...