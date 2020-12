RC Lens : une sublime nouveauté attend joueurs et supporters contre Montpellier

Les supporters du RC Lens ont de quoi être comblés cette saison. Malgré la première défaite à Bollaert face au SCO d’Angers dimanche dernier (1-3), les Sang et Or réalisent un début de saison très honorable sur les plans du jeu, de l’état d’esprit et des résultats. De bons débuts encore validés samedi à Rennes (victoire 2-0).

Pour couronner le tout, le RC Lens a mis les petits plats dans les grands pour son futur maillot spécial Sainte-Barbe. Présentée ce vendredi sur les réseaux sociaux, la tunique sera portée par les Sang et Or lors de la réception du Montpellier HSC le samedi 12 décembre à Bollaert pour le compte de la 14e journée de L1 (21h).

Aux plus sensibles, sachez qu’il s’agit d’une édition limitée à 1 000 exemplaires uniquement. Il faudra agir rapidement car le maillot en question remporte déjà un succès fou sur les réseaux sociaux, où ses couleurs inhabituelles noire et verte semblent très appréciées. Avis au amateurs.