RC Lens, OGC Nice Mercato : Claude-Maurice affole la Bundesliga

Passé par le RC Lens et l’OGC Nice, notamment, Alexis Claude-Maurice réalise une belle saison à Augsburg. Ce qui lui vaut certaines convoitises.

A 26 ans, Alexis Claude-Maurice ne doit pas regretter d’avoir rejoint Augsbourg l’été dernier. Alors que sa carrière battait de l’aile et qu’il était en difficulté à l’OGC Nice, l’ancien ailier du FC Lorient et du RC Lens se relance en Allemagne. Auteur de 10 buts et 2 passes décisives cette saison, il est l’homme fort de son équipe et attise les convoitises.

Stuttgart le veut

En effet, selon les informations de Sky, Stuttgart fait de lui une priorité pour cet été. Mais Augsbourg n’aurait aucune intention de lâcher le joueur. Le plan du club allemand étant de construire son équipe pour la saison 2025-26 autour de lui.

