RC Strasbourg – ASSE (2-1) : Laurey émet un gros bémol au succès alsacien

true

L’entraîneur du RC Strasbourg Thierry Laurey n’a pas vraiment apprécié que ses hommes aient relancé l’ASSE en seconde période samedi soir à la Meinau (2-1).

Tout est bien qui finit bien pour le RC Strasbourg. Les Racingmen, après avoir mené 2-0 contre l’ASSE, se sont donné quelques frayeurs en laissant les Verts y croire en revenant à un but d’écart en seconde période.

Fête de Noel à la Meinau. 6000 personnes sur le parvis 3h avant le coup d’envoi. Ce stade est magique pic.twitter.com/atTnna0Ioq — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 21, 2019

Finalement, la défense alsacienne a tenu bon grâce à un élan de solidarité qui règne au Racing depuis plusieurs matches. Surtout à la Meinau. Cette belle fin laisse toutefois Thierry Laurey sur un sentiment un peu mitigé.

« Il n’y avait pas le feu au lac »

« Face à Saint-Étienne, on avait tout fait pour verrouiller complètement à 2-0 mais on a simplement concédé une situation qui a été mal négociée. S’il y a une chose qui m’a déçu, c’est simplement cela, a affirmé le coach du RC Strasbourg après coup. Il n’y avait pas le feu au lac. En étant à 2-1, on s’est mis la pression et on a donné de l’oxygène à l’adversaire. C’est ce qui nous a valu ce dernier quart d’heure un peu désordonné. C’est dommage, car on avait la capacité de bien gérer cette fin de match. Mais on est lucides, même si on a gagné quatre matches de suite, on sait qu’on a des choses à améliorer. »