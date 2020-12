RC Strasbourg – FC Metz : Laurey cajole son arme ultime pour le derby

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Dans des propos relayés par le compte Twitter du club, Thierry Laurey est revenu sur un match qui doit valider le retour en forme des Alsaciens. Avec un homme au centre des discussions : Habib Diallo, qui a quitté le FC Metz avec fracas l'été dernier pour rejoindre le RC Strasbourg.

Diallo a tout changé devant

« Habib (Diallo) a apporté des buts et aussi une nouvelle organisation. C’est un attaquant très présent dans la surface. Dans les 16m, il sait rapidement où va aller le ballon. Mais, on doit encore améliorer le lien entre les joueurs offensifs. »

Une efficacité à améliorer

« On a remis les choses dans le bon sens. Cependant, je réclame encore plus d’efficacité offensive. Il faut arriver à être plus cliniques parce que l’on n’aura pas 15 occasions de marquer à chaque match. »

Le derby ne change rien à l'objectif

« C’est un Derby mais c’est surtout que dans la période actuelle on se doit de gagner les matches. Peu importe notre adversaire. On va encore une fois faire en sorte d’être sérieux et le plus concentrés possible. »

Méfiance face aux Messins

« Le FC Metz est une équipe très solide. Ils sont bien organisés. Face à eux, c’est difficile d’emballer le match et de se créer des situations. »