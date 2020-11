RC Strasbourg : le vestiaire alsacien encaisse mal la défaite contre l’OM

Le RC Strasbourg a du mal à encaisser la défaite contre l’OM sur son seul cadré de la rencontre, oeuvre de Morgan Sanson peu après l’heure de jeu (0-1). « Une frustration immense et une défaite difficile à avaler, malgré un match solide de l’équipe. Il va rapidement falloir surmonter la déception et engranger des points », a pesté Alexander Djiku sur son compte Twitter.

« Le bilan n’est pas joli »

Le son de cloche est sensiblement le même chez Lamine Koné, qui veut néanmoins se projeter pour oublier ce mauvais moment. « On est déçu. Pas forcément du match parce qu’on a montré qu’on est une vraie équipe. On est déçu de ce qu’il s’est passé à la fin, a réagi le défenseur du RCSA dans des propos relayés par Direct Racing. Maintenant il faut passer à autre chose. On a réagi par rapport à la mauvaise première période à Reims ou nous n’avons pas joué. On a montré que l’on avait du caractère, on a concédé qu’une seule occasion. Il faut rester positif. Tout le monde est conscient qu’en faisant des matches comme cela les points vont venir. Le bilan n’est pas joli, tout le monde en est conscient mais dans les moments comme cela il faut relever la tête. Les autres années on avait de la réussite mais cette année ça tourne pas dans le bon sens. Il manque ce brin de réussite mais c’est à nous d’aller la chercher. »