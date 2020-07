RC Strasbourg – Mercato : l’OGC Nice veut piocher au RCSA

true

Auteur d’une saison remarquée en Ligue 1, le milieu du RC Strasbourg Youssouf Fofana (21 ans) est dans le viseur de l’OGC Nice sur ce mercato.

Le projet de l’OGC Nice avance lentement mais sûrement. Et de l’avis de la plupart des observateurs, les Aiglons sont en train de réaliser un recrutement très malin au mercato. Celui-ci pourrait se poursuivre au RC Strasbourg. Manu Lonjon, spécialiste des transferts, croit en effet savoir que le club azuréen est intéressé par le profil du milieu Youssouf Fofana (21 ans).

Nice vise Fofana, Kondogbia et Diallo

« Nice essaye de faire Fofana de Strasbourg et Diallo de Brest, dan un profil de relayeur box to box », a-t-il récemment glissé lors d’un live sur Twitch. Aux dernières nouvelles, Geoffrey Kondogbia (FC Valence) serait aussi suivi par l’OGC Nice dans l’entrejeu. Cette piste semble néanmoins plus compliquée à boucler, ne serait-ce que sur le plan salarial.