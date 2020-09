RC Strasbourg - Mercato : un ancien du LOSC perturbe Laurey avant l’ASSE

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Thierry Laurey a poussé un gros ouf de soulagement ce mardi. Après un contact rugueux à l’entraînement, l’entraîneur du RC Strasbourg a cru perdre Adrien Thomasson pour le choc contre l’ASSE (samedi, 21h) mais il y a eu plus de peur que de mal pour le créateur du RCSA.

En réalité, le vrai nœud d’inquiétude de Laurey avant de se jeter dans cette rencontre concerne l’arrivée d’une sentinelle. L’Équipe rappelle que l’intéressé a demandé depuis plusieurs mois à ses dirigeants cette recrue mais qu’il n’a toujours pas obtenu gain de cause.

Le RC Strasbourg veut vraiment Amadou

Pourtant, un joueur ferait son bonheur cet été : Ibrahim Amadou, qui fait partie de la liste des joueurs suivis par le Racing. Le joueur de 27 ans avait quitté le LOSC pour le Séville FC à l'été 2018, et était prêté à Norwich puis à Leganés la saison dernière. Le quotidien sportif précise que le club alsacien n'a encore pas formulé d'offre pour Amadou, qui intéresse plusieurs autres clubs en France et à l'étranger. « Si ce dossier n’est pas certain d’aboutir, le RC Strasbourg a accéléré sa recherche pour renforcer ce secteur », concluent nos confrères.