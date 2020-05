RC Strasbourg, OL : Pierre Ménès prend Keller pour taper sur Aulas

true

Offensif à l’égard de Jean-Michel Aulas sur son intention de poursuivre le championnat, Pierre Ménès préfère retenir l’efficace discrétion de Marc Keller au RC Strasbourg.

On en a marre ! C’est le cri du cœur lancé par Pierre Ménès concernant les sorties récurrentes de Jean-Michel Aulas depuis le début de la crise sanitaire. Notamment sur ses intentions de finir la saison coûte que coûte avant de débuter le prochain exercice.

« Aulas, c’est la star du moment. Il faut reconnaître que les supporters lyonnais se font bien discrets dans cette période, ce qui prouve, à mon avis, leur malaise face à l’attitude de leur président, a-t-il glissé sur Canal+. Ce qui est insupportable chez lui, c’est cette manière d’en remettre une couche tout le temps. Il en profite pour taper régulièrement sur Eyraud, le président de l’OM. Je ne trouve pas ça très constructif. Les présidents de L1 sont juste de sales gosses… »

« Marc Keller, au RC Strasbourg, on ne l’a pas entendu »

Interrogé plus récemment lors d’un échange sur Direct Racing, ce même Ménès a réitéré sa pensée sur Aulas en prenant un contre-exemple parfait en la personne de son ami Marc Keller au RC Strasbourg. « Aulas défend son club, mais il ne lâche pas son nonos. Comme toujours, il y a des gens bien et des chiffonniers, des épiciers, des marchands de tapis, analyse-t-il. Marc Keller, au RC Strasbourg, on ne l’a pas entendu sur le sujet. Et pourtant, avec un budget de 45 millions d’euros pour 10 M€ de pertes, c’est énorme. Sans parler du fait que Marc ne fait pas de trading de joueurs. Lui, il ne fait que du foot. C’est tout à son honneur. »