RC Strasbourg - OM (0-1) : Simakan lance un message à moitié rassurant pour le futur

L’OM a offert une leçon de réalisme vendredi au RC Strasbourg. Le club phocéen s’est en effet imposé à la Meinau sur son seul cadré de la rencontre, oeuvre de Morgan Sanson peu après l’heure de jeu (0-1). « Une frustration immense et une défaite difficile à avaler, malgré un match solide de l’équipe. Il va rapidement falloir surmonter la déception et engranger des points », a pesté Alexander Djiku.

« Si nous jouons les prochains matches comme nous avons joué face à Marseille, nous nous en sortirons. On a une meilleure équipe que l’année dernière, ce n’est pas notre place », a glissé un joueur du RCSA sous couvert d’anonymat à Alsa’sports. Mohamed Simakan a complété dans L’Équipe : « On ne va pas dire qu'on est inquiets, mais on fait plus attention. »