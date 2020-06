RC Strasbourg, OM, LOSC – Mercato : Keller en dit plus sur Simakan, Thomasson et Gélin

true

Le président du RC Strasbourg Marc Keller ne s’est pas mordu la langue au moment d’évoquer le Mercato estival du club alsacien dans L’Équipe.

Plutôt discret dans les médias depuis le début, Marc Keller l’est encore moins quand on commence à parler de transferts. C’est pour cette raison que le voir évoquer le mercato en longueur peut surprendre ce mercredi. C’est pourtant ce que le président du RC Strasbourg a fait dans L’Équipe, en donnant les grandes lignes pour cet été.

« Dans les discussions qu’on a avec le coach et Loïc Désiré, s’il y a une recherche principale, ce serait un milieu défensif, avec un profil plutôt expérimenté, expose Keller, alors que le nom de Jérémy Gélin (Stade Rennais, 23 ans) circule. Hormis un éventuel départ, je ne pense pas qu’on aille sur d’autres postes. C’est la tendance. Mais on n’est pas dans l’urgence. »

Révélation de la saison, le défenseur Mohamed Simakan (20 ans), est de plus en plus cité sur le marché européen. « Il intéresse beaucoup de clubs et certains intérêts sont très forts, des formations se sont renseignées directement auprès de nous. Mais on n’a pas eu d’offre concrète pour l’instant, détaille le président du RC Strasbourg. C’est un joueur formé chez nous, on serait heureux qu’il reste. »

« Thomasson n’a pas pris de décision définitive sur son avenir »

Le dernier dossier évoqué par Keller se nomme Adrien Thomasson (26 ans), pisté par l’OM et le LOSC. « On a commencé à discuter pour le prolonger avec ses agents il y a quelques mois et on a repris les discussions il y a trois semaines, a-t-il affirmé. Pour l’instant, Adrien est plutôt dans une phase de réflexion. On est vraiment contents de lui, il sort d’une belle saison (8 buts et 2 passes décisives en L1) et a une mentalité irréprochable. On discute régulièrement, mais il n’a pas pris de décision définitive sur son avenir. »